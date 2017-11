Violences intrafamiliales : Le CRAN Réunion prend acte de l'engagement du président Macron

Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le président, Emmanuel Macron a annoncé samedi l’égalité entre les hommes et les femmes comme "grande cause du quinquennat" ainsi qu'un plan de lutte contre les violences faites aux femmes.



Pour le CRAN Réunion, "la décision du Président de La République de renforcer les moyens administratifs, financiers, juridiques et humains pour lutter contre les violences intrafamiliales, et, notamment pour accompagner les femmes victimes de violences sont d’une nécessité absolue".



Une nécessité qui passe par la création des structures d’accueil et de prise en charge, surtout des victimes de violences intrafamiliales, réclamée depuis des années par les associations, rappelle le CRAN.