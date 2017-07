Violences contre des policiers: Le préfet s'est montré "très à l'écoute"

.

La fin du mois de juillet a été marquée par des violences commises contre des policiers. Le 20 juillet dernier, un individu a tenté d'étrangler un policier avec un tuyau d'arrosage . Le lendemain,Afin de lutter contre le "fléau que constitue localement les violences et agressions à l’encontre des policiers", le syndicat Unité SGP Police FO a demandé audience auprès du préfet de La Réunion ce lundi 31 juillet.Lors de cette rencontre le syndicat a rappelé son exigence de "fermeté la plus stricte", mais aussi "son attachement aux conditions de travail de nos collègues en adoptant un cycle de travail permettant une resocialisation de l’ensemble de la profession mais aussi la construction d’un nouveau commissariat à Saint-André et au Port".Des mesures qui "ne sauraient être efficientes sans un renfort conséquent d’effectifs, afin que chaque policier puisse travailler en toute sécurité et offrir à la population un service public à la hauteur de ses attentes".En réponse à ces demandes, le préfet s’est montré "très à l’écoute". Il a "assuré à l’ensemble des policiers son total soutien face aux agressions répétées"."Il ne saurait tolérer aucune violence, sous quelque forme que ce soit envers les forces de l’ordre", rapporte le syndicat à l’issue de cette rencontre. "Conscient des spécificités insulaires, monsieur Le Préfet nous a rappelé son attachement a des conditions de travail adaptées, tant sur le plan des cycles horaires, qu’au sujet des locaux de police, facteurs indispensables à un service public de qualité".Satisfait de voir le préfet attaché à un dialogue social de qualité, Unité SGP Police FO suivra avec attention l’évolution de l’ensemble des points abordés, prévient-il.