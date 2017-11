Vigilance fortes pluies dans l'ouest

Météo France émet ce mardi à 12h41 (heure locale Réunion) un bulletin de vigilance fortes pluies valable à compter du 21/11/2017 à 12h45 locales.



Dans une masse d'air instable et devenant plus humide cet après-midi, une évolution diurne marquée dans les hauteurs de l'Ouest peut localement entrainer des cumuls de pluie significatifs proche des seuils de vigilance.



Des débordements sont probables en direction du littoral, notamment entre Saint-Paul et la Grande Chaloupe.



Le prochain bulletin sera réactualisé vers 17h locales.