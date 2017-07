Vigilance forte houle ce mardi pour l'Ouest et le Sud

Un front froid accompagné de houle s'approche de La Réunion . Météo France a émis un bulletin de vigilance forte houle valable à compter de ce mardi 1er août à 16 heures pour l'Ouest et le Sud de l'île.Une houle de Sud-Sud-Ouest arrive sur nos côtes et s'amplifie rapidement en cours de journée de mardi 1er Août, cette houle atteint son pic de l'ordre de 4.5 à 5m en soirée de mardi et se maintient jusqu'à mercredi en milieu de journée.Ce train de houle va se caractériser par de longues périodes qui vont se traduire par le déferlement de vagues particulièrement puissantes. Ceci favorise également le remplissage des lagons et de forts courants côtiers. Les vagues les plus hautes pourront atteindre les 9 à 10 mètres.Concomitant à cet épisode de houle, s'ajoutent les effets d'un fort vent de secteur sud (rafales 80 à 90km/h) qui vont rendre les conditions de mer particulièrement difficiles, sur le littoral et hors de la zone de déferlement.