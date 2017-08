Vigilance crues niveau jaune pour les rivières du nord et de l'est

Les précipitations déjà intervenues dans la nuit ont entrainé une élévation des niveaux d’eau sur les secteurs Nord et Est.



Un bulletin de vigilance crues niveau jaune a donc été émis par les services de la préfecture ce mercredi matin. Les rivières du nord (St-Denis, Pluies, Ste-Suzanne, St-Jean) et est (Roches et Marsouins) sont particulièrement concernées. Ces bassins versants resteront sensibles aux pluies à venir.



La prudence est de mise dans le cadre des activités exposées sur l’ensemble des cours d’eau de l’île concernées par les pluies, principalement en cas de submersion de radiers, rappelle la préfecture.