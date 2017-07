[Vidéo] Un baleineau escorté par sa maman

Hiver austral rime avec saison des baleines à La Réunion. Et cette année, les observations sont au rendez-vous. Ces imposants mammifères marins choisissent la chaleur de l’océan Indien pour mettre bas.Une maman et son baleineau ont été observés au large de La Réunion. Le baleineau - qui semble encore tout jeune - se fait escorter. "De l'émotion avec des animaux en liberté", s'émerveille Gaëtan Hoarau qui a immortalisé la rencontre en vidéo, dans le respect de ces animaux sauvages."Dans un mois, il aura bien grossi, pris de l'assurance et plus d'indépendance", indique le passionné de photos. Et d'ajouter : "Et simplement en attendant dans l'eau (ne jamais foncer dessus), s'il le veut bien, il viendra par curiosité jeter un oeil aux humains ..."