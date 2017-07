[Vidéo] St-Louis : Un conseil municipal animé

Les habitants de Saint-Louis sont venus nombreux ce mercredi soir devant l'hôtel de ville. Et pour cause, ce conseil municipal était attendu depuis plusieurs jours. Au cœur des discussions, la création de la 25e commune de La Réunion, La Rivière. Si les élus de l'opposition souhaitent que cette commune voit le jour en janvier 2018, comme le prévoit l'arrêté préfectoral, les élus de la majorité ne sont pas de cet avis.



Ils avaient d'ailleurs demandé au préfet, Amaury de Saint Quentin, de modifier l’arrêté préfectoral pour repousser à mars 2020 la création de la nouvelle commune.



Le report de la création va être soumis au vote du conseil municipal. Une délibération visant à annuler celle de novembre 2016, favorable à la création de la commune de La Rivière par détachement de la commune de Saint-Louis de l’actuel canton de la Rivière.



L'examen de la première affaire, portant sur la saisine du budget primitif pour 2017 a été l'occasion de débats houleux entre la majorité et l'opposition.



Marine Abat sur place