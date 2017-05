[Vidéo] MyEye, une aide vocale révolutionnaire qui "parle" aux personnes malvoyantes

L’entreprise, qui a également profité de la signature de cette convention pour remettre à l’AVH un chèque avoisinant les 30 000 euros, envisage également d’accompagner ses clients dans ce projet, en leur permettant de manière volontaire de verser 1€ de plus à chaque achat de lunette optique.



Ce dispositif n’est malheureusement pas remboursé par la Sécurité sociale, comme quasiment toutes les aides techniques hors verres correcteurs. Pour les personnes porteuses d’handicap visuel âgées de moins de 60 ans, il faudra faire une demande de reconnaissance du handicap auprès de la Maison départemental des personnes handicapées (MDPH) pour obtenir une compensation et réduire la facture de près de 2 000 euros. Le reste est à la charge de la personne, qui pourra dans un second temps demander un nouveau dossier au fonds départemental de compensation un financement.



Comme le rappelle Pierre Reynaud, président de l’AVH Réunion-Océan Indien, "ensemble nous irons plus vite mais aussi plus loin". "Les nouvelles technologies ont permis un bond en avant pour les personnes déficientes visuelles. MyEye est un dispositif extraordinaire qui va redonner de l’autonomie à ces personnes", affirme-t-il.



Aveugle, Pierre Reynaud est heureux de l’accompagnement de Chevillard, avec la signature de cette convention. "Nous allons l’utiliser au mieux afin qu’elle ne laisse personne sur le bord du chemin. Avec ces moyens que nous donnent Chevillard, nous allons faire en sorte que les nouvelles technologies s’adressent à tous", ajoute-t-il.



Déficiente visuelle depuis plusieurs années, Alexandra a testé le dispositif, qui a "complètement transformé" sa vie. "Ça a changé ma vie, j’ai recommencé à travailler. De plus, cet appareil m’a beaucoup aidée car j’ai un de mes enfants qui a une allergie alimentaire. MyEye me permet de bien lire les notices des produits alimentaires. Au niveau du placement, ça aide, il vous aide à lire le panneau de la rue et reconnaît également les visages", explique la mère de famille.