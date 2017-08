Viaduc de la NRL : bétonnage des piles à partir de ce week-end

Ces bétonnages en mer seront effectuées à 5 reprises les week-ends (dont une opération déjà effectuée le week-end du 29/30 juillet) et nécessiteront le basculement de l’actuelle route afin de permettre l’approvisionnement en béton depuis littoral par un camion pompe relié au ponton de travaux maritimes. La construction du Viaduc du Littoral, long de 5,4kms, progresse en cadence. Avec à termes ses 48 piles, il permettra de faire la jonction entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe sur une infrastructure moderne et sécurisée. Pour l’heure, les équipes du groupement VINCI Construction Grands Projets/ BouyguesTravaux Publics / Dodin Campenon Bernard/ Demathieu Bard Construction réalisent les piles et le tablier.



Parmi les opérations spécifiques en lien avec les contraintes géologiques du milieu, deux piles sur les 48 nécessitent un bétonnage en mer. Contrairement aux autres piles directement posées sur le fond sous-marin, ces dernières reposeront sur des massifs en béton, des « podium », d’environ 3 mètres de haut en moyenne. En effet, lors des campagnes de sondages géotechniques par la plateforme Adriana et lors de campagnes complémentaires, il a été, notamment, identifié que les piles P32 et P33 situées en face de la Pointe du Gouffre prendraient place sur un sol plus rocheux (substratum basaltique) trop dur à terrasser. Pour pallier cet aléa naturel, le choix de la réalisation de deux massifs en béton (un de 2000m3 et l’autre de 1000m3) a été fait : ils serviront d’assise pour ces deux piles. Ce dispositif consiste à effectuer des bétonnages en mer. En amont, des coffrages en gabions (cages remplies de pierres, identiques à celles présentes en pied de falaise sur la route du littoral actuelle) sont installés.



Le coffrage est rendu étanche par la mise en œuvre d’un géotextile sur la surface intérieure du coffrage. Ce géotextile permet de bloquer et de confiner les laitances de béton. Ces bétonnages s’effectuent depuis le littoral grâce à un camion pompe, relié au ponton de travaux maritimes. Sur ce dernier, des pompes à béton sont également installées, connectées à un mat de bétonnage de 38 mètres qui permet d’injecter le béton directement à l’endroit préconisé à 15 mètres de profondeur. Le béton arrive ainsi directement dans le coffrage en gabions recouvert de géotextile. Afin d’assurer l’approvisionnement en béton, la route du Littoral actuelle sera basculée pendant un peu moins de 48h du vendredi 20h au dimanche 16h, cette dernière ayant un trafic d’environ -15 % et plus étalé pendant les week-ends.