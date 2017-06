Mail La grande Une Vers une grève illimitée des pilotes d'Air Austral pour la fin juin ?





Le référendum s'effectuera par voie électronique auprès des 80 pilotes de la compagnie entre le 6 et le 23 juin. La grève, si elle a lieu, ne pourra donc intervenir qu'après cette date butoir. Il s'en passe décidément des choses en ce moment du côté d'Air Austral !Après que Zinfos vous ait révélé le 27 mai dernier que Marie-Joseph Malé, le PDG de la compagnie régionale, prévoyait un retour des comptes de la compagnie dans le rouge du fait de la concurrence accrue sur la ligne Paris/Réunion et du mauvais taux de remplissage des lignes régionales, puis l'annonce le lendemain d' un contre-temps -peut-être définitif- de la signature de la convention entre Air Austral et Air Madagascar , voilà que nous apprenons que le bureau SNPL France des pilotes d'Air Austral s'apprêtent à organiser un référendum pour obtenir leur assentiment sur le lancement d'une grève illimitée.A lire le mail envoyé à l'ensemble des pilotes de la compagnie, il ressort que le syndicat entend protester contre le court-circuitage régulier du comité d'entreprise qui n'est toujours informé qu'au dernier moment, alors que la loi prévoit une réunion annuelle avec une mise en exergue des perspectives de la compagnie pour les trois ans à venir.Le coup de gueule des pilotes intervient à la veille de la convocation d'une nouvelle réunion du CE, le 7 juin prochain, avec des points importants à l'ordre du jour dont notamment le transfert de la ligne Mayotte/Paris sous les couleurs de la filiale Ewa basée à Mayotte et un point sur l'état des négociations avec Air Mad.Le référendum s'effectuera par voie électronique auprès des 80 pilotes de la compagnie entre le 6 et le 23 juin. La grève, si elle a lieu, ne pourra donc intervenir qu'après cette date butoir.





Madame, Messieurs, Nous sommes depuis plus de cinq années face à une volonté constante de notre direction de nous masquer les grands projets d'avenir de notre société et les impacts associés sur notre activité et donc nos emplois…. La consultation du Comité d’Entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise, est devenue obligatoire depuis les lois Rebsamen et Macron, elle doit présenter au CE les choix et les impacts de ces choix pour les 3 prochaines années, et doit se tenir annuellement. Ces consultations n’ont toujours pas été mises en place au sein de notre compagnie, nous restons donc dans le flou le plus total. En lieu et place de ce dispositif, nous sommes régulièrement mis devant le "fait accompli” , où en urgence, on consulte le CE sur des bouts de projet, avec une information limitée et incomplète , afin de récolter un avis dans la panique, alors que la décision est déjà prise et le projet déjà lancé !!!!!!! Pire, on nous refuse la moindre forme d’engagement sur le périmètre de l’activité et de l’emploi pour la compagnie Air Austral. Cette pratique a été utilisé systématiquement sur les grands projets des dernières années: Création d’EWA.

Renouvellement de flotte (F-OLRD/F-OLRE).

Achat et l'opération des B787.

Exploitation MFF.

Ouverture du Capital. Le SNPL France ALPA ne peut plus tolérer que le rôle des Institutions Représentatives du Personnel soient bafouées ainsi, et face aux derniers développements s’inquiète de cette volonté de nous cacher les projets et leurs conséquences. Nous avons été approché dernièrement pour nous présenter 4 projets majeurs, sur lesquels de nouveau notre direction a déjà pris des décisions et souhaite, comme d’habitude en urgence, recueillir l’avis du CE lors de la prochaine réunion du 7 juin 2017, cela afin de remplir ses obligations légales: Transfert de la ligne DZA-CDG-DZA à notre filiale EWA Air.

Prise de participation et de contrôle de la compagnie Air Madagascar.

Création d’une "Joint-Venture" avec Air Madagascar (sans savoir ou elle serait basée).

Renouvellement de notre flotte en 2020/2023. Les présentations de ces projets ne comportent aucun engagement quant à l’avenir d’Air Austral, sur l’articulation de l’activité de ce futur “groupe de compagnies”, sur le potentiel transfert d’activité, ni sur l’emploi. Alors qu’il s’agit de transferts de nos derniers actifs (trafic et ligne), de possibilité de recourir à des compagnies dont les coûts d’exploitation sont inférieurs car la main d’oeuvre y est moins chère, et privera très probablement Air Austral de développements aux profits de ses filiales. Nous vous rappelons, qu’Air Austral n’est pas un groupe légalement parlant, et que par conséquent, il nous sera donc impossible d’avoir le moindre droit de regard ou de recours sur les filiales directes de notre compagnie que constitueront EWA, Air Mad, la future “Joint-Venture”. Nous n’avons pas a vous rappeler que les conditions sociales et de travail ne sont pas les mêmes dans les différentes zones ou sont basés nos futurs partenaires, et qu’il va de soit qu’elles sont bien inférieures aux notre. Face à l’urgence, et l’impact colossal que peuvent avoir ces projets sur notre activité et nos emplois, Le SNPL a décidé d’ouvrir un référendum de ces adhérents pour le recours à la grève illimitée sur ces sujets afin de pouvoir être en mesure de réagir par tous les moyens possibles si nous n’arrivons pas à obtenir d’engagements sur notre avenir, le périmètre de l’activité d’Air Austral et nos emplois. Nous souhaitons simplement être prêt, le cas échéant, si nous devions agir, par conséquent nous vous demandons de soutenir massivement ce vote, afin de nous donner les moyens de négocier dans les meilleures conditions. Nous avons toujours fait preuve d’unité dans l’adversité, nous avons besoin du soutien de tous. Le vote se tiendra par voie électronique et sera réservé aux adhérents (une obligation statutaire, mais nous sommes plus de 80) du 6 au 23 juin 2017. Sydicalement votre, Vivien Nicolas ROUSSEAU

Pour le Bureau SNPL France ALPA UU

