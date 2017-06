Vers la transition digitale des entreprises réunionnaises

Plus de 80 entreprises (TPE et PME) sont venus chercher des informations et conseils au Forum des utilisateurs du numérique ce jeudi. Organisé par Digital Réunion, le but est de faciliter la transformation digitale.



"Alors que 80% des sociétés métropolitaines ont déjà effectué leur transition numérique à La Réunion seule 47% d’entre elles sont correctement équipées en informatique", affirme Digital Réunion. Or, la dématérialisation pourrait bientôt être obligatoire, notamment pour les factures, d’où l’utilité de vulgariser ce sujet. Parmi les questions abordées, "Quels sont les nouveaux outils à disposition des entreprises ?" ou encore "Quels types de logiciels pour quelles utilités ?"



Selon Digital Réunion, l’accueil des entreprises a été très positif à l’image de Jonathan Techer, développeur digital de la société Fibres, qui à découvert qu’il existait de nouvelles manières pour l’entreprise de communiquer directement avec ses clients et envisage rapidement l’utilisation d’un logiciel CRM. Ce dernier permettrait d’accompagner l’équipe commerciale de la prospection à la vente. Un logiciel ERP remplacerait l’ensemble des bases de données de l’entreprise par une base de donnée Unique.



"Cette journée aura donc permis aux participants de comprendre qu’il est possible d’utiliser les contraintes de la transformation digitale afin d’en faire une force pour l’entreprise, termine l’association. Bienvenue dans La Réunion 2.0".