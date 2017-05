Vers l'émancipation ? Florian Philippot lance son mouvement, "Les Patriotes"

Contesté au sein du Front National, le vice-président du parti, Florian Philippot, a lancé cette semaine sa propre association, baptisée "Les Patriotes".



La structure, qui a vocation à élargir la base du parti, devra "défendre et porter le message de Marine Le Pen au soir du second tour de l’élection présidentielle". Cette dernière avait promis au soir de sa défaite au second tour de l’élection présidentielle, d’engager une profonde transformation du FN afin de "constituer une nouvelle force politique".



L’association Les Patriotes aura trois vice-présidents : Sophie Montel, eurodéputée ; le comédien Franck de Lapersonne, et l’ancien directeur de cabinet adjoint de Nicolas Dupont-Aignan à Debout la France, Maxime Thiebaut.



Florian Philippot a également précisé qu'il sera possible d’adhérer à son mouvement sans être membre du Front national.