A la Une . Vérane Frédiani à la recherche des femmes Chefs Elle sera là pour participer aux Trophées des Femmes Précieuses de la Réunion la semaine prochaine. Originaire de Marseille, diplômée de l’EDHEC, Vérane Frédiani, grande fan de cinéma britannique, devient en 2002 la « Miss Cinéma » de CANAL +. "A LA RECHERCHE DES FEMMES CHEFS" est le tout premier long métrage documentaire que Vérane réalise, un tournage qui s’est étalé sur un an et demi.

Quelle serait votre définition d’une Femme Précieuse aujourd’hui ?



Une femme solidaire avec les autres femmes, une femme qui éduque les petits garçons à cuisiner, repasser, s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille, une femme qui pousse les filles et les femmes à se réaliser.



Pourquoi avez-vous accepté de vous joindre à ce projet des Trophées des Femmes Précieuses de la Réunion ?



L'envie de partager mon film et mes idées.



Quels sont les problèmes spécifiques que rencontrent les femmes aujourd'hui ?



L'éducation et l'égalité. Les femmes manquent de confiance en elles et ne sont pas poussées à rêver grand leur vie. Cela est dû à l'éducation qu'elles reçoivent et à la société dans laquelle elles grandissent.



Quel est pour vous le défi majeur pour une femme en 2017 ?



Oser...



Oser être soi-même, oser être libre, oser se réaliser, oser dire NON, oser être un peu plus égoïste et se faire passer par moment avant tout le reste de sa famille.



Et si vous aviez une baguette magique ?



J'enverrais toutes les filles de la planète à l'école, j'arrêterais les mariages forcés, les grossesses non voulues, les viols, le harcèlement et je donnerais à manger à tous les enfants mal-nourris.

Puis je m'attaquerais à la pollution...

Catherine RONIN





