Véhicule incendié au Port: Le pharmacien raconte cette nuit de stress

Le sujet est sur toutes les lèvres ce lundi matin. Lors des émeutes qui ont éclaté hier soir au Port , une voiture a été incendiée juste devant une pharmacie. Le calme revenu, nous avons été reçus ce matin dans l'officine, où le personnel et les clients ne manquent pas d'échanger à ce propos."Nous avons vécu un grand stress. A chaque fois qu'il y a des violences, ce sont les Portois qui sont pénalisés", nous confie le pharmacien, tout de même rassuré que sa boutique n'ait pas été cambriolée ni vandalisée."Nous sommes une société de service et de lien social, ils dégradent leur propre milieu", poursuit-il. "Quand il y a un effet de foule, les gens ne se maîtrisent plus. J'espère que le dialogue sera possible entre les jeunes et les institutions. Nous avons besoin de stabilité pour l'activité économique et sociale".De son côté, le maire du Port Olivier Hoarau a fait savoir : "Nous avons une ligne et nous nous y tiendrons".