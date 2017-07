Vegan Marathon s'implante à la Réunion!

Je suis tellement heureuse, fière et reconnaissante de pouvoir écrire cet article aujourd’hui!Il y a quelques jours, on m’annonçait que j’étaisAvant de te parler des projets à mener à la Réunion, une petite explication s’impose.C’est une association qui existe depuis 1990, née de l’idée de Magà Ettori. Elle est propulsée médiatiquement grâce au cinéaste qui décide de courir et filmer le marathon de Paris, malgré ses soucis de santé, pour la cause animale. Une performance qui a fait rêver et briller les yeux de nombreux militants. Il s’agit là deMême si l’événement phare du Vegan Marathon est sa cohésion avec le Marathon de Paris, il est important deSur l’île, nous avons la chance d’avoir le, un événement médiatisé qui connaît toujours un fort engouement même à l’hexagone. Il se tiendra cette année entre le 19 et le 20 octobre 2017.Mais le Vegan Marathon développe son rayonnement. En effet,sont en développement. En outre,! L’essentiel est d’avoir dans nos rangs des véganes motivé.e.s afin de défendre la cause animale dans plusieurs domaines. La règle d’or demeuremenées par les membres de Vegan Marathon.Ton adhésion à Vegan Marathon te permettra de. Tu pourras participer et voter aux assemblés générales, agir pour la cause animale. Mais aussi participer, soutenir et développer les actions.Et pour jouir de tous ces avantages, il te suffit de t’inscrire ici . Toutes personnes se souciant de la cause animale est acceptée

J’espère de tout cœur que tu nous rejoindras pour cette toute nouvelle aventure sur notre île. Pour les animaux. Si tu as des questions, n’hésite pas à me contacter via ma page Facebook.