Vaucluse : Six touristes anglais frappés par la foudre

Six touristes anglais se sont fait surprendre par la foudre, alors qu’ils étaient en randonnée sur le GR9, dans le Vaucluse ce Mercredi 9 août. Parmi eux, quatre adultes et deux enfants ont été touchés. Les impacts d’entrée et de sortie seraient nets sur certaines victimes, rapporte la provence.com.



L’arrivée des sapeurs-pompiers et les équipes du Smur a permis l’évacuation des six victimes dans les centres hospitaliers d’Avignon et de Carpentras pour des examens de contrôle. Toujours en observation, les touristes seraient à ce jour hors de danger.



Le département du Vaucluse a déjà essuyé les ravages de la foudre. Elle serait à l’origine du feu de forêt qui aurait dévasté 1270 hectares en l’espace de trois jours. À Ménerbes, les impacts de la foudre ont conduit à un incendie en plein massif du Luberon.



Un médecin du service des urgences d’Avignon déclare : "Le risque principal est l’arrêt cardiaque, les patients touchés par la foudre sont immédiatement pris en charge, puis gardés en observation. Nous vérifions également si la fonction rénale n’est pas atteinte, s’ils ne présentent pas de brûlures et si leurs muscles n’ont pas trop souffert".