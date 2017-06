Législatives 2017

Vanessa Miranville et son mouvement se préparent pour les prochaines échéances électorales

Vanessa Miranville ne s’est pas lancée pour cette fois-ci dans les législatives. Elle n’a pas non plus envoyé de candidat issu de son mouvement, "Citoyens de la Réunion en Action", dans la course. Pour cause, la maire de la Possession s’est engagée contre le cumul des mandats et souhaite consacrer son "énergie 100 % à la mairie de la Possession jusque 2020".



Pour autant malgré les "promesses écologistes et sociales" de la République En Marche, Vanessa Miranville déplore un nombre insuffisant de candidate à la députation, "en situation favorable pour cette échéance électorale".



"Les élections législatives s'annoncent, et chacun peut constater dans l'hexagone la recomposition politique en cours. L'émergence de République En Marche, ses promesses écologistes et sociales, pourraient être une voie d'avenir, une fois les promesses transformées en actes.



Une autre promesse reste à tenir, celle de la féminisation de la vie politique, car nous voyons bien que les grands partis ont mis beaucoup moins de femmes que d'hommes en situation favorable pour cette échéance électorale. Pourtant les femmes réunionnaises en responsabilité nationale, de Margie Sudre comme Secrétaire d'Etat à Ericka Bareigts en qualité de Ministre, ont été exemplaires, utiles pour le pays, au service de la Réunion et des réunionnais.



Mon engagement était clair, il est tenu : pas de cumul des mandats, une énergie 100% consacrée à la mairie de la Possession jusque 2020. Notre mouvement citoyen, CREA, constate l'émergence d'alternatives citoyennes dans les réseaux associatifs, d'expérimentations toujours plus nombreuses de démocratie participative et de contributions citoyennes numériques. Encore jeune, mais plein d'avenir, CREA va continuer à se développer, et se préparera pour que pour les prochaines échéances voient émerger à tous niveaux des candidatures issues du monde citoyen".



Vanessa Miranville, Maire de la Possession

Présidente de CREA, "Citoyens de la Réunion en Action".

Zinfos974