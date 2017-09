Mail Courrier des lecteurs Vanessa Miranville et la chasse aux sorcières

La récente convocation de Vanessa Miranville chez les gendarmes dans le cadre d'une affaire de harcèlement moral pose l'éternelle question des « chasse aux sorcières » dont sont victimes bon nombre d'employés communaux dans de nombreuses communes.



L'affaire fait tellement désordre dans les rangs de la majorité que les langues se délient et imaginent déjà un remplacement rapide de Vanessa Miranville à la tête de la commune, avant 2020... Au-delà de ces considérations purement politiques, il faut souligner que la chasse aux sorcières est un phénomène courant dans de nombreuses municipalités. A chaque fois qu'une nouvelle équipe arrive au pouvoir elle s'attache à supprimer les éléments gênants au risque de créer des situations de souffrance inacceptable chez le personnel communal. Dépressions, humiliations, maladies psychologiques, les conséquences de tels ajustements sont dramatiques pour des familles entières et cela toujours à cause d'une folie qui consiste à confondre le personnel politique et le personnel administratif.



Les élus de tous bords doivent comprendre qu'il faut distinguer l'administratif qui est rémunéré pour effectuer une mission de service public et le politique qui use de tous les stratagèmes possibles pour se maintenir au pouvoir au lieu de travailler pour la population. Ici, la stratégie consiste à déplacer un employé, qui effectue un travail correct, parfois depuis près de 40 ans, dans un service qu'il ne connaît pas, sans fiche de poste, sans la moindre considération. Doit-on rappeler que l'employé communal n'est pas là pour travailler pour un parti politique et encore moins pour un maire ?



Je ne peux m'empêcher de comparer cette situation aux heures sombres de l'esclavage où certains maîtres plaçaient volontairement les meilleurs cuisiniers aux champs et les meilleurs jardiniers dans les cuisines, juste pour avoir le plaisir de punir l'esclave qui aurait le malheur de préparer un repas pas suffisamment goûteux ou de n'être pas suffisamment efficace dans les plantations...



Vanessa Miranville, derrière sa maîtrise de l'art de la communication, nous montre le côté obscur de sa gestion calamiteuse. Si d'éventuelles poursuites seraient engagées contre elle, il est inconcevable qu'elle puisse rester maire de La Possession.



Trop d'employés communaux ont été victimes de pratiques inadmissibles qui ont entraîné chez eux une grande souffrance. Laissez les employés communaux travailler librement sans exercer de pressions ou la moindre punition envers eux. La déclaration universelle des droits de l'hommes et du citoyen est claire à ce sujet : nul ne doit être inquiété en raison de ses opinions, quelles soient religieuses ou politiques. Vincent RIVIERE Lu 122 fois



