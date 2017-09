Vanessa Miranville dévoile sa liste pour les sénatoriales

Vanessa Miranville explique qu’elle a choisi de ne pas être à la tête de liste pour l'élection. "Le mandat de maire de la Commune de La Possession reste ma priorité même si les enjeux aux sénatoriales sont majeurs pour La Réunion. C'est un engagement que j'ai pris auprès de mes administrés et je le respecte en tant que tel."

Ainsi, son adjointe déléguée à l'aménagement et à la mobilité et vice présidente du TCO Françoise Lambert et Jean-Christophe Espérance, adjoint délégué à la démocratie participative, au développement économique et aux espaces naturels forment le binôme titulaire/suppléant. Vanessa Miranville, Gilles Hubert (son 1er adjoint délégué aux ressources humaines et à la vie associative), Eve Lechat (conseillère municipale déléguée au tourisme) et Rosaire Minatchy (conseiller municipal délégué à l'insertion) complètent la liste.

"L'amendement Virapoullé qui appose des barrières à notre spécificité"

"C'est avec la contribution des citoyens, des grands électeurs et l'ensemble des acteurs locaux que nous porterons les intérêts et les propositions des citoyens, des entreprises et des élus réunionnais au plus haut niveau de décision, afin de "met en l'air le génie réunionnais !", poursuit le communiqué de Vanessa Miranville.

"Notre objectif est de mettre en lumière l'ensemble des sujets cruciaux pour le devenir de La Réunion. A cet effet, innovation politique, sociale, économique, écologique et numériques seront nos priorités. Nous proposons une nouvelle organisation administrative adaptée aux réalités de La Réunion pour un véritable projet de territoire, incluant la suppression de l'amendement Virapoullé qui appose des barrières à notre spécificité. C'est en co-construction que nous travaillerons à un vrai projet social, autour du volet chômage, santé et éducation. Nous serons attachés à notre ouverture sur notre zone Océan indien, sur le monde, et particulièrement sensibles au développement économique, solidaire et écologique de notre île, afin de lui permettre d'affronter les défis du 21ème siècle."