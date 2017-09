Mail Politique Vanessa Miranville appelle à une "planification climatique urgente de La Réunion" La présidente du mouvement Citoyens de La Réunion en Action (CREA) et maire de La Possession, Vanessa Miranville, a tenu à réagir sur les dégâts causés aux Antilles et en Floride par l'ouragan Irma. La première édile possessionnaise en est convaincue, "nos modes de développement et de consommation accélèrent ces phénomènes" :





Notre mouvement, connu pour avoir une forte sensibilité écologique, tient à souligner la confirmation évidente et scientifique que la planète subit de plein fouet les dérèglements climatiques aggravés par le réchauffement de la Terre. Ainsi, le nombre de catastrophes naturelles survenues dans le monde entre 2005 et 2014 a été multiplié par quatre, par rapport à la décennie 1970-1979. N'oublions pas également les divers cyclones qui ont frappé la zone océan Indien (Géralda en 1994 à Madagascar ayant fait plus de 270 victimes).



Nos modes de développement et de consommation accélèrent ces phénomènes. Conscients qu'il s'agit d'un problème global, nous regrettons l'aveuglement du nouveau pouvoir Américain, frappé par ces phénomènes, et qui s'est malgré tout retiré du Traité de Paris à la COP 21.



Nous devons également agir localement et vite ! Les menaces en tant qu'insulaires de l'Océan Indien sont imminentes face à l'approche de la saison cyclonique : force des vents jamais enregistré, inondations meurtrières, destructions côtières.



Deux urgences doivent mobiliser les pouvoirs publics et la société civile. A court terme, nous devons gérer les points critiques liées aux menaces qui nous attendent (plan ORSEC renforcé, protection du littoral, centres d'hébergements...) et les adapter face à des cyclones plus violents. Enfin, sur le moyen terme, nous devons préparer La Réunion à adopter une planification climatique afin de s'adapter à ces changements inévitables sur le plan de l'aménagement du territoire, des transports, du modèle énergétique et agricole. Le mouvement CREA,

