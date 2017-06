Mail Communiqué Valorisation des déchets : Qualitropic à la chasse aux bonnes idées innovantes "Comment revaloriser certains déchets dont La Réunion ne sait que faire et les retransformer en matière première". C'est le sujet de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'association Qualitropic, qui cherche des porteurs de projet pour les faire accompagner. Voici son communiqué :

Des projets émergent un peu partout dans le monde et sont en train de transformer l’image négative du déchet pour mettre en valeur ses potentiels. La Réunion aussi l’a bien compris et les perspectives de valorisation de nos déchets sont nombreuses. C’est pourquoi, une fois encore, QUALITROPIC part à la chasse aux bonnes idées innovantes et encourage les porteurs de projets à se faire connaître avant le 31 août… pour ensuite se faire accompagner !



Le sujet

Il s’agit d’un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) autour de la thématique : comment revaloriser certains déchets dont La Réunion ne sait que faire et les retransformer en matière première. Et plus particulièrement en engrais, substrats, fertilisants dont notre agriculture a besoin. Car ils sont nombreux ces produits souvent chimiques qu’il faut importer, autant de charges qui pèsent sur les exploitations agricoles, et donc sur le prix des produits que nous consommons.



La démarche

Tous ceux qui ont des projets dans ce domaine (technologies de concentration et/ou d’extraction à partir de nos déchets) sont appelés à se manifester pour être ensuite possiblement accompagnés et financés.



C’est la commission « fertilisation organique » de QUALITROIPIC, qui réunit un pool d’experts dans l’objectif de faire émerger et accompagner des projets innovants autour de la valorisation de déchets organiques pour les transformer en fertilisants, qui les accompagnera.



Les porteurs de projets pourront également compter sur l’appui du cabinet ALCIMED, reconnu mondialement pour son expertise dans le domaine de la valorisation des biomasses, pour la réalisation de leur projet. En effet, produire localement une partie des engrais et substrats que l’on importe permettrait mécaniquement de réduire les coûts. Idem pour les entreprises qui doivent payer pour se débarrasser de leurs déchets. C’est l’un des combats du pôle de compétitivité QUALITROPIC.



Aider ceux qui ont des idées, générer des économies, créer des emplois, préserver l’environnement : une vraie initiative d’économie circulaire !



« La Réunion dispose de très importantes ressources organiques ce qui peut être une chance. Mais les agriculteurs, les collectivités, les industries agroalimentaires et autres producteurs de résidus organiques sont seuls avec leurs déchets et les porteurs de projets seuls avec leurs idées. Cette démarche doit permettre de faire émerger les initiatives et contribuer à la création de filières dans un souci d’efficacité économique en transformant des bonnes idées en activité économique rentable et durable. C’est clairement ce qui m’a conduit à m’y associer », explique Patrick Tiberghien, ingénieur agricole, chef d’entreprise et membre de la commission fertilisation organiques de Qualitropic.



Qui est concerné

Les bonnes idées ne manquent pas, pour autant les faire aboutir est souvent plus difficile. C’est pourquoi QUALITROPIC s’adresse aux porteurs de projets (entreprises ou centres de recherche), au stade de la simple idée, de l’émergence ou plus avancé, en phase de montage, pour leur proposer de les faire accompagner par un pôle d’experts composé de chercheurs, de chefs d’entreprise (pour l’enrichir), de chefs de projet (pour le cadrer), de partenaires financiers (pour le financer).



En toute confidentialité

Leur rôle est de conseiller le porteur de projet – sur les plans technique, scientifique, économique, réglementaire - pour lui permettre de donner des ailes à son projet innovant et de développer une activité et des emplois au service de l’économie réunionnaise.



Pour en savoir plus

Qualitropic lance donc un AMI aux porteurs de projet jusqu'au 31/08/2017, pour leur proposer de les accompagner. Pour en savoir plus, RV sur le site www.qualitropic.fr ou contacter : marina.carron@qualitropic.fr - 0262 97 10 88



