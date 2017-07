Val-de-Marne: Un policier mis en examen pour avoir aidé son frère djihadiste

Ce vendredi, un gardien de la paix a été mis en examen pour "association de malfaiteurs terroriste" et "escroquerie en lien avec une entreprise terroriste".



Le policier est suspecté d’avoir aidé son frère détenu pour son implication dans une filière djihadiste, mais aussi d’avoir lui-même épousé les idées du groupe Etat islamique.

Selon les information de BFM TV, le policier de 42 ans a été interpellé au début de son service au commissariat du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne.



L’homme aurait consulté des fichiers de police alors qu’agent à la brigade accidents et délits routiers et utilisé de faux papiers.



Selon une source proche de l’enquête, les échanges avec son frère actuellement en détention provisoire, révèlent "l'adhésion du fonctionnaire de police aux thèses de l'EI".



Placé sous contrôle judiciaire, le policier est ressorti libre de sa garde à vue avec notamment l'interdiction de porter une arme alors que le parquet avait demandé son placement en détention provisoire.