[VIDÉOS] Les premières images de St-Barthélémy et St-Martin dévastées par Irma

L'ouragan Irma n'a pas épargné les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy. L'œil de l'ouragan de catégorie 5 - l'un des plus puissants jamais observés - a également traversé Barbuda. Les premières images font état d'importants dégâts matériels. À l'image du port de Saint-Martin, totalement dévasté. L'ouragan a donné lieu à des vents violents et a engendré des submersions importantes.



La Guadeloupe, qui a été moins touchée que prévu, a communiqué un premier état des lieux concernant Saint-Martin et Saint-Barthélémy vers 16 heures (heure Réunion, 8 h locale). La caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélémy est notamment inondée sous 1m d'eau, de nombreuses toitures se sont envolées. La centrale EDF est inutilisable, l'île se retrouve dans un black-out total.



À Saint-Martin, la préfecture a été en partie détruite. La préfète et 23 personnes ont trouvé refuge dans une pièce bétonnée. La caserne des pompiers est également sinistrée. L'île est également concernée par un black-out depuis 6 heures ce matin (heure locale).