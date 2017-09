[VIDÉOS] Les Antilles confrontées à l'ouragan Irma

Les Antilles sont confrontées à un important ouragan, baptisé Irma, attendu ce mercredi. Le phénomène cyclonique, qualifié d'"extrêmement dangereux" par le centre américain des ouragan, est passé en alerte maximale ce mardi (catégorie 5).



Il s'agit de l'un des ouragans les plus puissants connu en Atlantique, avec des rafales de vent qui devraient atteindre les 360 km/h à l’approche du nord des petites Antilles. Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont d'ailleurs placées en alerte violette, ce qui signifie que les habitants ne peuvent sortir sous aucun prétexte. Irma devrait ensuite toucher Haïti et la Floride.



Ci-dessous, une vidéo live de la situation à St-Barthélémy, capturée au niveau du Port de Gustavia :