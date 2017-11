[VIDEO] Violences faites aux femmes : Les annonces d'Emmanuel Macron

Un discours très attendu. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé ce samedi à l’Elysée son plan quinquennal autour basé autour de trois grands axes : "L'éducation et le combat culturel en faveur de l'égalité", un "meilleur accompagnement des victimes" et un "renforcement de l'arsenal répressif". Le chef de l’Etat a également fait de l’égalité femmes-hommes la « grande cause du quinquennat ».



Emmanuel Macron a tour d’abord fait observer une minute de silence pour les 123 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016. Après avoir notamment déclaré que "c’est notre société entière qui est malade du sexisme", le locataire de l’Elysée, a promis une hausse du budget alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes. Ce dernier atteindra "son plus haut niveau jamais connu en 2018", avec une hausse de 13%. Celui de l’égalité homme-femme sera porté lui à 420 millions d’euros l’an prochain.



Pour contrer ces violences, Emmanuel Macron a annoncé la création d’unités hospitalières dédiées en 2018. Ces unités spécialisées interviendront notamment dans la prise en charge psychodramatique des femmes victimes de violence.



Tout en dénonçant ces violences, Emmanuel Macron a également indiqué qu’il ne souhaitait pas "que nous tombions dans un quotidien de la délation" ni que chaque rapport homme-femme "soit suspect de domination, comme interdit".



Le président français s’est également prononcé pour un âge minimum à un acte sexuel à 15 ans. Pour rappel, le parquet de Pontoise avait acquitté un homme de 28 ans dans une affaire de viol concernant une mineure de 11 ans, estimant qu’il n’y avait pas de contrainte lors d’une relation sexuelle. "J’ai une conviction personnelle que je veux vous partager, nous devons aligner l’âge de consentement sur celui de la majorité sexuelle, à 15 ans, par souci de cohérence et de protection des mineurs", a déclaré Emmanuel Macron.



Concernant le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineur, celui ci sera allongé, passant de 20 ans à 30 ans.



L'intégralité du discours d'Emmanuel Macron à retrouver ci-dessous :