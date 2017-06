[VIDEO] Victoire des Bleus face au Paraguay, Payet en grande forme

Belle performance de l’équipe de France hier soir face au Paraguay. Les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés sur le score de 5-0 face aux Sud-américains.



La rencontre a été pliée en moins de 15 minutes par les Tricolores. Les buts français ont été inscrits par Olivier Giroud (6e, 13e, 69e), Moussa Sissoko (76e) et Antoine Griezmann (77e).



À noter la très grande forme du Réunionnais Dimitri Payet, auteur de la passe décisive pour le second but d’Olivier Giroud.