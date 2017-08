[VIDÉO] Une baleine et son baleineau nagent au Cap La Houssaye

Une nouvelle vidéo de baleines a été réalisée ce lundi après-midi, au niveau du Cap La Houssaye, à Saint-Paul.Ces images ont été capturées par Kévin et Marie, deux zinfonautes, à l'aide d'un drone. On y voit une baleine nager, accompagnée de son baleineau, sous les yeux sûrement émerveillés des passagers d'un bateau spécialisé dans les safaris.Pour rappel, si ces mammifères marins offrent un spectacle particulièrement impressionnant, une charte d'approche définit les consignes à respecter pour le bien-être et la préservation de l'animal.Ainsi, en bateau, il faut ralentir dès que des baleines (ou des dauphins ou des tortues) sont observées à moins de 500 m de distance. Dès 300 mètres, il est important de ralentir encore et de ne pas approcher les animaux par l’arrière. Ne jamais couper la route des animaux ou séparer les groupes font aussi partie des consignes, tout comme l'adoption d'une trajectoire d’accompagnement qui doit être progressivement parallèleÀ moins de 100 mètres, il faut être à l'arrêt, limiter à 5 le nombre de bateaux en observation et placer tous les bateaux du même côté pour éviter l'encerclement. Il est en outre interdit de poursuivre ou harceler ces animaux , sous peine de sanctions.