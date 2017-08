[VIDÉO] Un premier semestre historique pour la fréquentation touristique

La destination Réunion renoue avec les bons chiffres de la fréquentation touristique. 228 282 touristes ont séjourné dans l'île au premier semestre 2017 soit 14, 9 % de plus par rapport à l'année dernière. "Un record jamais enregistré sur un premier semestre" se sont félicités Stéphane Fouassin, président de l'Île de la Réunion Tourisme et Didier Robert, président de la Région Réunion, ce jeudi lors d'une présentation de la fréquentation touristique du premier semestre 2017 au Domaine du Grand Hazier, à la Vanilleraie de Sainte-Suzanne.



Le précédent record datait de 2012 et était établi à 210 800 voyageurs.



La France métropolitaine reste le marché le plus important. Un marché "mature" avec 166 869 visiteurs au premier trimestre 2017 soit une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière.



La hausse est plus nette pour les touristes en provenance de l’Océan Indien, + 88% par rapport premier semestre 2016.



Les recettes générées par les touristes extérieurs tout au long de leur séjour s’élèvent à 86,9 millions euros auxquels s’ajoutent les recettes enregistrées avant le départ pour La Réunion qui représentent 55,4 millions d’euros (hors billets d’avions).



Au total, l'IRT a enregistré 142,3 millions d’euros de recettes émanant du tourisme extérieur.



Samuel Irlepenne sur place