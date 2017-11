La grande Une [VIDEO] Un plan social à venir à la CCIR ? Entre 20 et 30 personnes concernées

Les élus de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) se sont réunis ce jeudi 30 novembre en assemblée générale à l’hôtel consulaire pour valider le budget primitif 2018 pour l’ensemble des services. Un budget primitif calqué sur celui de 2017, à savoir 45 millions d'euros, et voté à l’unanimité par les élus dans un contexte de diminution des ressources.



Pour rappel, le projet de loi de finances 2018 prévoit une réduction du budget du réseau CCI France de l’ordre de 150 millions d’euros. La CCIR participera à cet effort à hauteur de 1 million d’euros, qui aura un impact direct sur les comptes de la chambre consulaire réunionnaise.



S’il ne cache pas son inquiétude sur cet énième coup de rabot de la part du gouvernement, Ibrahim Patel, a reconnu pour la première fois qu’un plan social ne "serait pas à exclure" dans les prochaines années "comme en métropole" pour équilibrer les comptes. Un plan social qui concernerait "entre 20 et 30 personnes" prévoit Ibrahim Patel, mais basé "sur des départs volontaires, la fin des activités non-rentables comme celles liées à la formation, une restructuration de la chambre consulaire ou encore les départs en retraite".



Pour faire face à ce nouveau manque, Ibrahim Patel et ses équipes pensent à se défaire de la ZIC du Port. "Une opportunité qui pourrait être une force pour nous" assure le patron des patrons. "Cela va générer des recettes pour la chambre de commerce. Des recettes qui seront ensuite injectées dans le projet de Saint-Pierre", termine-t-il.

