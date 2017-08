[VIDEO] Un missile nord coréen passe à proximité d'un vol Air France

Il s’en est fallu de peu…Selon un responsable américain cité par les médias américains, un tir de missile balistique nord-coréen est passé le 28 juillet dernier à proximité du vol 293 d’Air France qui effectuait la liaison Tokyo-Paris.



Le missile s’est abîmé en mer alors que le Boeing 777 de la compagnie française, qui transportait 316 passagers et 16 membres d’équipage, se trouvait à 100 km au nord, selon les données récupérées par le site FlightRadar24 et l’armée japonaise.



Air France a déclaré auprès de RFI que "les tests de missiles nord-coréens n'interfèrent pas avec les voies de vols d'Air France" et que le vol en question a été opéré "sans qu'aucun incident ne soit rapporté".



Néanmoins, la première compagnie française a tout de même décidé "d’élargir la zone de non survol autour de la Corée du Nord, pays qu’elle ne survole pas", par "mesure de précaution".