[VIDEO]Tampon: La mairie propose une cinquantaine d'ATSEM en CDD

Malgré la baisse des contrats aidés annoncée avant la rentrée par l’État, la mairie annonce pouvoir puiser dans ses fonds pour financer ces ATSEM qui coûteront un million d'euros. Si ce nombre est inférieur à la quantité d’ATSEM précédente au Tampon (un ou deux par classe), Frédéric Lauret, élu aux affaires scolaires de la commune, rappelle que "ce n’est pas le cas ailleurs".



Le maire rappelle que près d’un Réunionnais sur deux vit sous le seuil de pauvreté. "Le maintien et le développement des contrats aidés, utiles à la cohésion sociale, devient donc une nécessité absolue", affirme-t-il.



Pour rappel, le maire avait demandé 50 ATSEM supplémentaires mercredi, une proposition qui avait été refusée.



Zinfos974



