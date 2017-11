[VIDEO] Saint-Denis: Un homme tombe dans une ravine

Un homme a basculé dans une ravine aux alentours de midi à la Providence à Saint-Denis ce jeudi. Rue Alphonse Daudet, l’homme aurait voulu s’asseoir sur le muret mais a fini plusieurs mètres plus bas.



Les secours ont été dépêchés sur place et la victime évacuée au CHU de Bellepierre.



