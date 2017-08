[VIDEO] Rassemblement du CSAPR devant la CGSS pour dire "non" au RSI

Une quarantaine de personnes ont répondu présent ce jeudi devant le siège de la Caisse générale de la Sécurité sociale à Saint-Denis à l’appel du Collectif des syndicats et associations professionnelles de La Réunion (CSAPR) pour dire "non" au régime général et au RSI. Le collectif souhaite en lieu et place de ces deux régimes "payer une assurance moins chère comme le prévoit les directives européennes".



Membre-fondateur du CSAPR, Jean-François Maillot s’inquiète du transfert à compter du 1er janvier 2018 du RSI vers la Sécurité sociale, mais également "de la disparition de la LODEOM".