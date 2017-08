Mail A la Une .. [VIDEO] Prison Juliette-Dodu : Un collectif craint la perte de données historiques





Le collectif Kartier Lib a pris la suite de Sudel Fuma, qui travaillait à la création d’un lieu patrimonial sur le site. L’historien, décédé en 2014, souhaitait en effet transformer l’ancienne geôle dionysienne en lieu de mémoire, notamment la cellule de Furcy le non‐esclave ou encore celle d'Eli, le commandeur qui a mené la révolte des esclaves à Saint‐Leu, événement sur lequel il avait travaillé.



En effet, l’ancienne prison de la rue Juliette-Dodu possède une riche histoire. Depuis sa fondation en 1718, elle a abrité la première prison de l’île, le premier centre d’impôt ou encore la première mairie de Saint-Denis après 1789. "Cette geôle de Saint-Denis renferme des traces majeures et uniques de l’histoire de La Réunion. Nous avons devant nous des élévations parmi les plus anciennes du chef-lieu", lance Patrice Pongérard, anthropologue et consultant en ingénierie culturelle. "Sous un bâtiment classé en zone protégée, nous allons détruire notre histoire. C’est un non-sens historique et patrimonial", regrette-t-il.





"On veut bien garder du passé ce qui est riche..."





D’autant plus pour Patrice Pongérard que "le site de l’ancienne geôle est un haut lieu de l’histoire de l’esclavage". "Les marrons et les esclaves soumis à une peine d’incarcération étaient enfermés ici. Les murs sont encore là. Au fur et à mesure que nous avançons, on nous dit qu’il sera protégé mais il y a un simulacre de préservation. Pour construire son histoire, il faut garder la matérialité pour que les citoyens aient des preuves probantes et des preuve pour leur histoire. N’oublions pas que Saint-Denis est une ville d’arts et d’histoire et a pour devoir de préserver son histoire. On est sur une aire protégée dans le cadre de la loi des monuments historiques et on va détruire des élévations qui ont 250 ans d’histoire…Il faut croire que nous avons une préservation culturelle bourgeoise. On veut bien garder du passé ce qui est riche mais pas garder celui des résistants", dénonce l’anthropologue.



L’établissement, fondé en 1718, a fermé ses portes en 2008. Lors de cette fermeture, un appel à candidature pour la cession de ce bien patrimonial, classé au monuments historiques, a été lancé par l’État. C’est la SHLMR

"Une réunion s’est tenue en décembre 2015 avec la députée Ericka Bareigts où toutes les parties étaient présentes sauf l’État. Nous nous sommes rapprochés du CREFOM qui a rencontré le préfet de l’époque, Dominique Sorain. C’est là que le représentant de l’Etat a vu l’intérêt de préservation de cet espace pour en faire un lieu de mémoire", explique la présidente du collectif, Marie Lyne Champigneul.



Après de multiples rencontres, notamment au ministère de l’Outre-Mer ou avec d’autres institutions de l’Etat, Kartier Lib rencontre la SHLMR, "qui nous a proposé un bâtiment de 315 m2". "Leur projet n’est pas bon. On peut faire des aménagements urbains mais sans porter atteinte à l’intégrité patrimonial. Nous demandons à ce qu’il y ait un espace public qui préserve des éléments", poursuit la présidente du collectif.



Kartier Lib a en sa possession une copie du permis de démolition, reçu le 24 juillet dernier. "Nous avons un délai de 2 mois, pour déposer un recours au tribunal administratif", ajoute Marie Lyne Champigneul. Le collectif s'interroge en effet sur les préconisations de l'architecte des bâtiments de France, "qui émet un avis favorable sur un projet non-conforme". "Nous sommes toujours en réflexion. Pour le moment, nous avons remis un dossier à la députée Nathalie Bassire et au président de la Région Réunion, qui sont sensibles aux éléments que nous partageons", termine-t-elle. Si le collectif Kartier Lib "ne s'oppose pas" à la construction de logements sociaux, il déplore la "destruction de traces matérielles" et notamment des élévations et du "sous‐sol" de l'ancien lieu carcéral. Dans une pétition en ligne lancée sur Avaaz , le collectif propose de préserver "des éléments remarquables participant de la conservation d'un environnement mémoriel propre à incarner l'esprit des lieux d'un futur Centre d'Interprétation pour une lecture postcoloniale de la logique de l'enfermement". Un lieu qui est "le seul témoin tangible de la pratique de l'incarcération publique de la période esclavagiste sur l'île".

