[VIDEO] Plusieurs morts à Londres après un double attentat

Le Royaume-Uni a de nouveau été frappée par l’horreur la nuit dernière. Au moins 6 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées suite à un double attentat à Londres, sur le London Bridge et à Borough Market. Les trois assaillants ont été abattus par la police.



Les deux attaques se sont produites aux alentours de 22h. Une voiture a foncé sur les passants sur le London Bridge. Quelque temps après, les trois occupants du véhicule l'ont abandonné et ont attaqué au couteau plusieurs personnes au Borough Market voisin. La police estime que les trois hommes tués, qui portaient de faux gilets explosifs, sont les seuls auteurs des attaques.



La police britannique a indiqué traiter ces attaques comme "des actes terroristes".



C'est le troisième attentat en trois mois au Royaume-Uni. Une attaque qui intervient à cinq jours des élections législatives.