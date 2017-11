[VIDEO] NRL Tour : Plus d'un millier de personnes ont répondu présent

Permettre au grand public de comprendre les enjeux de la Nouvelle Route du Littoral et ses différentes phases de construction. Voici les objectifs affichés ce dimanche 26 novembre par la Région Réunion, qui a proposé au public de venir visiter le chantier de la NRL au cours d’un "NRL Tour". Plus d’un millier de personnes ont répondu présent.



Le grand public était reçu à L’Espace des Grands Chantiers de la Région Réunion, situé près du Barachois. Pour assurer leur visite sur le chantier, 18 navettes ont été allouées au total pour la journée afin de leur permettre de fouler pour la première fois le viaduc de la Grande Chaloupe.



Un NRL Tour qui a connu un véritable succès à en croire Didier Robert. Le président de Région indique en effet que "plus de 4 000 personnes" se sont inscrites pour cette visite dominicale du chantier "en 2 ou 3 jours à peine". "Mais seul un millier a pu bénéficier de cette visite", poursuit Didier Robert, qui envisage d’organiser d’autres visites de ce type à compter de l’an prochain.



Un chantier qui continue de déchaîner les passions entre pros et anti-NRL, ravivé par l’engagement par la commission permanente ce mardi 28 novembre d’une provision de 250 millions d’euros. Comme l'explique Didier Robert, cette enveloppe a été provisionnée pour "combler des surcoûts ou des aléas non maîtrisés" lors du lancement du chantier, d’un coût initial de 1,660 milliard d’euros. Serein à ce sujet, le président de la collectivité régionale l’assure, "nous ne sommes pas dans cette perspective" (à partir de 1"20') :