[VIDEO] NRL : "Nous sommes aujourd’hui dans le calendrier fixé"

Le président de la Région Réunion, Didier Robert, a convié la presse ce vendredi 9 juin 2017 sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) pour un point d’étape sur la progression des travaux concernant la digue D1 du côté de Saint-Denis et de l’avancement au niveau de la Grande Chaloupe. "Nous sommes aujourd’hui dans le calendrier fixé" affirme le président de la collectivité régionale. A condition dit-il, "que l'État, l'Europe, mais aussi les acteurs réunionnais comprennent bien qu'il s'agit là d'un intérêt général pour La Réunion".



La construction des digues se poursuit du côté de Saint-Denis. Le 10 000e accropode a déjà été posé et plus de cinq millions de tonnes de matériaux ont été mis en oeuvre et plus de 40 000 m3 de béton ont été coulés pour la réalisation de ces ouvrages.



Comme l'explique la Région Réunion, la construction des digues se poursuit du côté de Saint-Denis avec la section de digue D1 de 1,4 km, construite à partir de l'accès au chantier à l'entrée ouest du chef-lieu.



Concernant cette digue D1, les travaux de mise en oeuvre du noyau sont terminés. Cette digue continue néanmoins de bénéficier de l'expertise des équipes concernant la pose des accropodes (qui constituent la carapace protectrice de la digue), la construction de la voie de service, la construction des murs chasse-mer (pour empêcher le déferlement des plus fortes houles sur la chaussée) et la réalisation d'ouvrages hydrauliques, pour assurer l'écoulement des eaux pluviales vers l'océan.



La digue D2 du côté de la Grande Chaloupe n'est pas en reste. Après avoir réalisé le corps de la digue et la carapace, les équipes du chantier vont terminer prochainement la construction des murs chasse-mer, sans oublier l'acheminement de remblai routier pour relier la digue au viaduc de la Grande Chaloupe.



Photos signées Pierre Marchal / Anakaopress.