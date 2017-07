[VIDEO] Madame Aude : La société de surconsommation ça l'énerve!

D'emblée Madame Aude a annoncé la couleur : " Je refuse d'être émue ". La nouvelle citoyenne d'honneur de Saint-Denis a pendant plus de trois minutes dit, sans langue de bois comme d'habitude, ce qu'elle avait sur le coeur...



Une distinction de plus pour ce personnage incontournable qu'elle reçoit avec beaucoup de modestie: "Je n'ai aucun mérite à faire ce que je fais. J'appelle cela mon droit de péage "...



​Pourquoi cet engagement auprès des consommateurs notamment? " Il y a une chose que je ne supporte pas c'est l'injustice". Puis un peu plus tard c'est la société de surconsommation qu'elle fustigera pointant du doigt les alcooliers, la téléphonie mobile " ça me fiche dans des rognes terribles ! ".



Alors que Gilbert Annette relevait avec malice les engagements politique de tous bords d'Aude Palant-Vergoz, cette dernière a tenu à rappeler qu'elle s'attachait aux hommes avant de s'attacher à un parti évoquant son attachement à Paul Vergès à l'époque qui lui valu quelques bannissements familiaux. Madame Aude est en pleine forme !