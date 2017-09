Mail La grande Une [VIDÉO] Les témoins disent avoir reconnu le visage et la voix de Mathieu Caizergues





Les témoins racontent avoir été en famille sur leur terrain, à table. Vers 13h, un homme apparaît avec une bonbonne de 5 litres à la main, presque vide. "Je me suis permis d’entrer (par le portail, ndlr) pour vous demander de l’eau potable", aurait-il dit. Ils lui ont donc donné une nouvelle bonbonne, remplie d’eau.



Le temps de soupçonner qu’il s’agissait de Mathieu Caizergues, il avait déjà repris son chemin. Ils ont donc appelé "Mathieu", le voyant au loin. L’homme se serait retourné, les aurait salués de la main et aurait disparu.



La mère de Mathieu Caizergues, arrivée hier sur l’île, a montré des photos et vidéos de son fils, permettant aux témoins de confirmer que la voix de l’homme, ainsi que son "accent particulier" étaient les mêmes.



L’homme avait l’air fatigué, portait un t-shirt noir avec écriture jaune, des baskets et un jean. La bonbonne d’eau a été emportée par la section de recherches pour analyse.



