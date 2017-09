[VIDEO] Légine : Les artisans pêcheurs mobilisés devant la DMSOI, inquiets du projet de RPA

Inquiets du devenir du projet de pêche à la légine, une vingtaine de pêcheurs artisans proches du Syndicat des armements réunionnais de palangriers congélateurs (SARPC) se sont donné rendez-vous ce mercredi 20 septembre 2017 au siège de la Direction Maritime Sud Océan Indien (DMSOI). Ils demandent à cette dernière, mais également aux élus et aux collectivités, un "appui total" à la petite pêche.



Le projet que ces pêcheurs défendent, celui du président du Comité des pêches Bertrand Baillif, baptisé "Légine pour tous", prévoit le versement de 350 000 euros au Comité des pêches par les six armements historiques du SARPC (Armas, Cap Bourbon, Comata, Les armements réunionnais, Pêche avenir et la SAPMER).



Un montant qui doit servir notamment à entretenir les DCP, fournir les petits pêcheurs en machines à glace ou encore aider à l'installation des jeunes pêcheurs. Un projet fait "par et pour l'ensemble des petits pêcheurs artisanaux, à l'opposé de ce que propose RPA (NDLR : nouvel entrant dans l'industrie de la légine et en attente d'un nouveau quota de pêche), qui arrive avec un projet privé, capitaliste et sans retombées pour la pêche artisanale locale".



Reçu ce mercredi à la mi-journée à la direction de la DMSOI, Bertrand Baillif a fait remonter les inquiétudes des pêcheurs artisanaux. Ces derniers n'hésitent pas à qualifier le projet de RPA de "mortifère" pour la filière, indique Bertrand Baillif.



Une nouvelle rencontre est prévue ce jeudi entre les petits pêcheurs artisanaux et la préfète des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). "C'est avec ce projet que les petits pêcheurs ont soutenu, que l’on va dynamiser pêche artisanale", termine Bertrand Baillif.