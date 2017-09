[VIDÉO] Le proviseur du lycée Jean-Perrin donne sa version des faits

Suite à l'altercation survenue ce jeudi entre le proviseur du lycée professionnel Jean-Perrin à Saint-André et un parent d'élève, le responsable de l'établissement s'est exprimé ce vendredi matin. Gilbert Vielleuse déplore "un incident malheureux". L' altercation a été filmée . "Le lycée Jean-Perrin n'est pas coutumier de ce genre d'incidents", a-t-il commenté.Il rappelle également le contexte de l'incident. Le lycée était en exercice évacuation incendie. Le personnel avait eu comme consigne de ne faire entrer et sortir aucune personne dans l'établissement.À la fin de l'exercice "un parent agité", mécontent parce que son enfant n'avait pas pu entrer s'est plaint auprès du personnel. Selon le proviseur, le parent "n'a pas voulu entendre raison et a continué dans la provocation". Le ton est monté et des coups ont été échangés. Des plaintes ont été déposées. Une enquête est en cours.