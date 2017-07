Mail La grande Une [VIDEO] La convention canne signée entre industriels et planteurs, la grève est terminée !





Ces dernières heures, des discussions au sein des organisations syndicales avaient permis Les syndicats agricoles FDSEA, Jeunes agriculteurs et CGPER, réunis en fin de journée en comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS), ont mis fin aux tensions qui perduraient depuis près de deux mois avec Tereos. La signature a été faite peu avant 19 heures en préfecture.Ces dernières heures, des discussions au sein des organisations syndicales avaient permis de figer une nouvelle convention canne sur la période 2017-2021. Sur les 2,60 euros proposés par Tereos, s'ajoutent 88 centimes de prime d'intéressement. Soit un total de 3,48 euros. Les planteurs produisant moins de 700 tonnes de cannes bénéficieront en plus de cette augmentation de 40 centimes d'aide à la production, soit 3,88 euros.



Alors que l’industriel Tereos et les syndicats agricoles n'avaient pas pu se mettre d’accord sur la répartition du prix de référence de la tonne de canne ces trois derniers mois, la FDSEA et les Jeunes agriculteurs ont finalement décidé de se satisfaire d’une revalorisation du prix de la tonne de la canne à 2,60 euros au lieu des 6 euros réclamés au départ.



Les précisions avec le vice-président du CPCS, Isidore Laravine (CGPER) :



