[VIDEO] La Réunion insoumise : "Le début de l'ère Macron est un scandale"

A l'occasion de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale concernant la loi d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance sur le code du Travail, la France insoumise organise partout en France des rassemblements mercredi 12 juillet pour signifier son opposition à ce texte et au démantèlement des droits des travailleurs qui s'annonce.



C’est le cas à La Réunion où les militants de la Réunion insoumise ont tenu à manifester ce mercredi devant la préfecture. Ils en ont profité pour remettre une motion au représentant du préfet.



Comme l’explique Corine Bédier, ex-candidate dans la 4e circonscription lors des dernières législatives, ce rassemblement prouve une fois de plus que la France insoumise est "la seule force d’opposition au Parlement" face à la politique menée par Emmanuel Macron. "L'État est là pour protéger et non pour détruire les travailleurs", ajoute-t-elle.