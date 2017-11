[VIDEO] La Réunion accueille le 2nd workshop du projet Grow RUP

Afin de permettre un développement des RUP de façon pérenne et durable, Interreg Europe a lancé le projet Grow RUP. Après avoir participé en septembre dernier au 1er workshop de ce projet aux îles Canaries, la Région Réunion a convié hier au MOCA ses homologues des Canaries, des Açores et de Madère. Une journée consacrée à la présentation et aux discussions des meilleures pratiques choisies par les différents partenaires pour bâtir des plans d’actions.



Le projet Grow RUP vise au développement des régions ultrapériphériques à travers deux objectifs : l’augmentation de la compétitivité des PME et de l’esprit d’entreprise chez les chômeurs de longue durée, et le soutien de la croissance verte et bleue.



Le point avec Bernard Picardo, vice-président de la Région délégué aux ports et aéroports et aux zones d'activités :