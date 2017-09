Mail A la Une . [VIDÉO] L'aéroport Roland Garros dévoile sa transformation





Dans deux semaines, les passagers qui quittent l’île auront accès à une surface duty-free trois fois plus importante (650 m2), des restaurants et des espaces d’attente. Tout cela à l’étage, en haut de nouveaux escaliers électriques côté ouest de l’aérogare, après être passé par les formalités. "Plus de fluidité, plus de confort et plus d’espace, ajoute Guillaume Branlat, président du directoire de l’aéroport de La Réunion, le but est de proposer une expérience unique qui reflète La Réunion".



Les passagers verront donc une nette amélioration ce mois-ci, mais ce n’est qu’en 2019 que la livraison des boutiques sera terminée : l’espace comptera 20 boutiques, soit 10 de plus qu’aujourd’hui.



Cinq destinations de plus en 2022



En 2022, c’est l’extension du côté ouest de l’aérogare qui devrait être conçu pour accueillir 3,2 millions de passagers par an. Des passagers qui pourront profiter de 20 destinations, contre 15 aujourd’hui. Guillaume Branlat explique : "Avec une augmentation de 10% de la connectivité, la richesse d’un territoire augmente de 0,5%. Notre objectif est une augmentation de 40% de la connectivité et donc 2% de la richesse". Parmi les destinations, l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et évidemment l’Europe. Peut-on donc s’attendre à de nouvelles compagnies aériennes ? Pourquoi pas, répond-il. D’ailleurs, la compagnie allemande Condor serait intéressée par notre destination.



L’aéroport se prépare à accueillir 3 millions de passagers en 2025. Un impact positif pour l’emploi, selon le président : "Avec 100.000 passagers, on obtient 100 emplois directs et 400 indirects".



180 millions d’euros d’investissement



Soe Hitchon



