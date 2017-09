[VIDÉO] Jean-Luc Mélenchon au marché de Sainte-Marie

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, est arrivé sur l'île hier. Après plusieurs arrêts au Port vendredi, le voilà au marché de Sainte-Marie ce samedi.



En faisant le tour des stands de fruits et légumes, il s'indigne en voyant que "les carottes venues de Chine avec des pesticides sont moins chers que les carottes péi".



Pour ensuite introduire la question de la continuité territoriale. "Les carottes prennent l’avion alors que les Réunionnais ne le peuvent pas à cause du coût exorbitant des billets".



Sur place, il a également signé une pétition de la Mutualité de La Réunion pour le "Soutien aux familles réunionnaises endeuillées" afin de permettre aux familles d'obtenir les certificats de décès plus rapidement et de mieux préparer les obsèques des défunts. En effet, les médecins ne livreraient pas les certificats la nuit ou les week-ends. Autre signataire: Younous Omarjee, deputé européen.



Bérénice Alaterre sur place.