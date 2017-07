[VIDEO]Jean-Hugues Ratenon s’exprime pour la première fois à l’Assemblée

Des extraits de son discours :



"Qui, dans cet Hémicycle, peut prétendre avoir vécu des années au Smic ? Qui, dans cette assemblée, a du mal à payer son loyer ou ses factures d’eau ? Qui a les larmes aux yeux en se levant le matin car il se demande ce qu’il va mettre dans la marmite pour nourrir ses enfants ? ("Nous !" sur certains bancs du groupe REM.)



Qui, ici, compte dans sa famille une personne âgée qui est obligée de se cacher pour mourir car la pauvreté l’a privée de toute dignité ? Qui, mesdames et messieurs ? Levez le doigt ! Personne.



Moi, madame, je sais d’où je viens. Smicard de longue date, travailleur pauvre ayant bénéficié du RSA activité, je sais de quoi je parle puisque je vois la souffrance autour de moi.



Madame la ministre, le peuple a besoin de clarté, de soleil et d’espoir. Or votre texte les conduit "dan’ fénoir" comme on dit chez nous.



Mes chers collègues, mon île est touchée par la cherté de la vie due à notre insularité et aux monopoles économiques. Ce fait est même reconnu par l’État, puisqu’il accorde une prime de vie chère à ses fonctionnaires. Mais peut-être avez-vous prévu, madame la ministre, d’étendre par ordonnance cette prime à l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais ?"