[VIDÉO] Jean-François Nativel ressort libre du tribunal

Jean-François Nativel, secrétaire de l'association Océan Prévention Réunion (OPR) a été ce jeudi entendu par les gendarmes suite à l'organisation le dimanche 10 décembre de la manifestation "Nou't tout dan la mer" . Cet après-midi, Jean-François Nativel a été entendu par le procureur de Saint-Denis au tribunal de Champ-Fleuri. Le procureur a requis la mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui et organisation d'une manifestation non autorisée par arrêté préfectoral.Le tribunal a rappelé à Jean-François Nativel les arrêtés qui étaient en vigueur lors de la manifestation : l'arrêté préfectoral d'interdiction de baignade et de pratiques des activités nautiques d'une part et l' arrêté municipal interdisant la manifestation Peu après 18 heures, Jean-François Nativel est ressorti du tribunal en toute discrétion. Il n'a fait aucune déclaration. Son avocate, Me Kelly Barret, s'est exprimée à la suite de la procédure. Jean-François Nativel a été mis en examen pour organisation d'une manifestation malgré l'interdiction. Il a été placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de mise en danger de la vie d'autrui. "Il n'y a pas de contrôle judiciaire qui a été mis en place", précise-t-elle. Et d'ajouter : "Mr Nativel est très confiant".