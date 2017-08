[VIDEO] Inauguration du plus haut pont suspendu du monde en Suisse

Inaugurée samedi matin, la passerelle accrochée au-dessus d’une vallée suisse du canton du Valais s’est adjugée un record. Culminant à 85 mètres au dessus de la plus profonde vallée du pays et mesurant 494 mètres de long pour 65 cm de large, c’est en effet le pont suspendu le plus long du monde.



Le pont a été construit en deux mois et demi, remplaçant l’ancien pont suspendu qui avait dû être fermé peu après son inauguration en 2010 face à des risques d'éboulements.



Cette passerelle bénéficie d’un nouveau système d’amortissement des vibrations, ce qui devrait aider les randonneurs à ne pas être pris de panique en la traversant…