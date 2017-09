[VIDEO] Harcèlement scolaire : L'hommage et le combat de la famille de Steeve

La famille de Steeve, jeune réunionnais victime de harcèlement et de viols jusqu'à se donner la mort, lui a rendu un dernier hommage, en offrant des mèches de ses cheveux à l'océan.Sa mère, Marie, lance un appel aux enfants victimes de harcèlement, ainsi qu'à leur entourage, pour qu'ils osent en parler et "se sentent moins seuls dans leur souffrance". Sa soeur Océane les conjure de "ne pas baisser les bras", et leur assure également: "Vous n'êtes pas seuls!" Une pétition est en ligne , pour lutter contre le harcèlement scolaire. Un procès se tiendra en octobre, avec tout d'abord l'audition des jeunes camarades d'internat de Steeve, agresseurs et témoins.